Sabancı Holding'in perakende sektöründeki iştiraki CarrefourSA'nın mağazalarını satmak üzere A101 ve Anpagross ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Görüşmelerin mini marketleri kapsamadığı, süpermarket ve hipermarketlerin iki alıcı arasında paylaşılmasının planlandığı öne sürüldü.

İddiaya göre Anpagross, CarrefourSA'nın hipermarketlerini devralmayı planlarken, A101 süpermarket ağını almak için görüşmeler yürütüyor. Taraflardan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Sabancı Holding'in perakende yatırımlarına dair satış iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Ekim ayında holdingin düşük net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı nedeniyle Carrefoursa ve Teknosa'nın satışını değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Haberin ardından CarrefourSA hisseleri yüzde 8,18 artışla 131 TL'den, Sabancı Holding hisseleri ise yüzde 2,37 yükselişle 86,45 TL'den işlem gördü.

Merger Market kaynaklarına göre süpermarket ağı A101'e, hipermarket ağı Anpagross'a devredilecek. Mini marketler olası satışın dışında tutuldu. Nihai satış sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak : PERRE