Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimi adımının ardından kur tarafındaki yeni dengelenmeyi yakından takip ediyor.

Euro, 2025 yılı boyunca Türk lirası karşısında yüzde 36,5 değer kazanmış oldu. Dolar/TL ise piyasada 42,61 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Faiz kararının ardından döviz piyasalarında sert hareketlenme yaşandı. Euro, tarihte ilk kez 50 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Euro/TL paritesi, karar sonrası yüzde 0,41 primle 50,05 seviyesinden işlem görürken, gün içinde 50,09 seviyesine kadar yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime giderek oranı 150 baz puan düşüşle yüzde 38'e çekti. Kurul, gecelik borç verme faizini yüzde 41'e, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 36,5'e indirdi.

