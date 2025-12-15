Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı yayımladı.

Tutdere, sosyal medya paylaşımında, 'Çalışkanlığı ve güler yüzü ile her zaman saygıyla anılacak olan Gülşah Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, belediye camiamıza ve Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun' ifadelerine yer verdi.

Başkan Tutdere, mesajında merhum başkanın çalışkanlığı ve kişiliğine vurgu yaparak, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.

Kaynak : PERRE