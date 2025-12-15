Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Anıtsal Alanı'nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla Tur Rehberi Gizem Tekyurt, rehberlik faaliyetlerinde farklı bir uygulamayı hayata geçirdi.

M.Ö. 50'li yıllarda Kommagene Kralı Antiochos Theos tarafından inşa ettirilen Nemrut Dağı ve Kommagene uygarlığına ait eserlerin unutulmaması ve daha etkin tanıtılması amacıyla, rehberlerin gruplarını yönlendirmek için kullandığı klasik şemsiye ve renkli flamalar yerine Kral Antiochos figürünü bayrak olarak kullanan Tekyurt, bu uygulamayla rehberlik alanında bir ilki gerçekleştirdi.

Uygulamaya ilişkin açıklama yapan Tur Rehberi Gizem Tekyurt, Kommagene uygarlığının dünya tarihindeki özgün yerine dikkat çekerek, 'Tarihe damga vurmuş, UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen ve ülke tanıtımına önemli katkı sağlayan bu mirası unutmamak gerektiğine inanıyorum. Kommagene uygarlığı, barış içinde yaşamayı iki bin yıl önce hayata geçirmiş ender uygarlıklardan biridir. Savaşsız sona ermiş olmasıyla da dünyada belki tek örnektir. Bu nedenle rehber camiasının kullandığı klasik flamalar yerine Antiochos'u tercih ettim' ifadelerini kullandığını söyledi.

Turlarında her noktada Antiochos figürüyle rehberlik yaptığını belirten Tekyurt, tarihi temaların turizm tanıtımında daha fazla kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Tekyurt, 'Tüm rehber meslektaşlarıma çağrım, bulundukları bölgelerin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran temalarla Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmalarıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PERRE