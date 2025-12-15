Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma alanında 2005 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), 20'nci yılında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Sanatın Eksilmesinin Dönüşüm Pazarı' adıyla düzenlenen etkinlik, paylaşmayı, dayanışmayı ve bereketi büyüten yaklaşımıyla dikkat çekti.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOGEM-DER'in 20 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla kalplere dokunduğunu vurguladı. Erdoğan, 'Bir Alışveriş, Bin İyilik' anlayışıyla hayata geçirilen dönüşüm pazarında, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ürünler ile markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yer aldığını belirtti. Sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan ürünlerin ise temiz bir niyetin ve toplumsal sorumluluğun simgesi olduğunu ifadelerinde yer verdi.

Paylaşımında, pazardan alınan her ürünün TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine umut olacağını dile getiren Emine Erdoğan, 'Bir alışveriş bir kapının çalınmasına, bir tercih bir yüreğin hafiflemesine vesile olacak' ifadelerini kullandı. Erdoğan, emeğiyle, desteğiyle ve katkılarıyla bu iyilik hikâyesine güç veren herkese teşekkür ederek, iyiliğin eksilmeden arttığı bu anlamlı harekete herkesin katılmasını temenni etti.

Sosyal fayda ile çevre duyarlılığını bir araya getiren 'Sanatın Eksilmesinin Dönüşüm Pazarı', TOGEM-DER'in yürüttüğü yardım projelerine kaynak oluştururken, toplumsal farkındalığın artırılmasına da katkı sunuyor.

Kaynak : PERRE