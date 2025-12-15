AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, sosyal medya paylaşımında eleştirinin başarı ve etkiyle doğru orantılı olduğunu vurgulayarak, 'Önemli işler yapanın mutlaka eleştireni olur' mesajını verdi.

Bir atasözüne atıfta bulunan Kurt, eleştirinin ve muhalefetin başarıyla doğru orantılı olduğunu vurguladı. Kurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Peşinden 40 it havlatmayan Kurt, Kurt değildir diyor bir atasözümüz. Eğer bir kişi yaptıklarıyla, mücadelesiyle kimseyi rahatsız etmiyorsa, hiç kimse onu çekiştirmiyor veya eleştirmiyorsa, o kişinin gerçekten güçlü, etkili veya 'Kurt' sayılması mümkün değildir. Gerçek bir 'Kurt', mutlaka kıskanılan, eleştirilen, muhalefet edilen kişidir. Kısaca; önemli işler yapanın mutlaka eleştireni de olur. Eğer kimse seni eleştirmiyorsa, henüz yeterince iz bırakmamışsındır' ifadelerini kullandı.

Kurt'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

