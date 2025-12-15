Adıyaman Belediyesi, kent kültürüne ve kadınların sanatsal üretimine katkı sunacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye bünyesinde kurulacak KOMMAGENE Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu için kayıt süreci başladı.

Kadınların sesiyle halk müziğinin hayat bulacağı koro, Adıyaman'da farklı sesleri ve müzik tutkularını bir araya getirecek. Müziğe ilgi duyan ve koroda yer almak isteyen kadınlar, 15-31 Aralık tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Başvurular, Bahçelievler Mahallesi 917. Sokak No:3 (Eski Şire Pazarı Yeri) adresinde bulunan AKEM binasında gerçekleştirilecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Kadınların Sesiyle Halk Müziği Hayat Buluyor! Müziğe gönül veren tüm kadınları, bu eşsiz topluluğun bir parçası olmaya davet ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

KOMMAGENE Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu'nun, kentin kültürel hafızasına ve kadınların sanatsal görünürlüğüne önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE