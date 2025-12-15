Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bugün saat 12.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı Hatay'ın diğer ilçelerinden de hissedildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
AFAD, gelişmelerle ilgili güncel bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.
