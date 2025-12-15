Bunlar da ilginizi çekebilir

Milletvekili Özhan paylaşımında, 'Değerli yaşlılarımızın anısı, Adıyamanımız, Besnimiz ve coğrafyamız için barındırdıklarıyla kalacaklardır. Ruhuşad, mekânı cennet olsun' ifadelerini kulandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besnili Bilge Merhum Mehmet Erdemoğlu'nu vefatının 19. yıl dönümünde sosyal medya hesabından rahmet, minnet ve saygıyla andı.

