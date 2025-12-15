Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Gürcan, paylaşımında, bir milletin kimliğinin diliyle yaşadığını vurgulayarak, Türk dilinin yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda aynı inanç, kültür ve ortak değerleri taşıyan büyük bir medeniyetin önemli bağlarından biri olduğunu belirtti. 'Kelimelerimizde tarihimiz, cümlelerimizde birlik ruhumuz saklıdır' ifadelerini kullanan Gürcan, Türk dünyasının ortak köklerinden beslenen gönül coğrafyasının, gelecekte daha güçlü adımlarla gelişmesini temenni etti.

Gürcan, mesajını Türk dünyasının tüm kardeşlik halklarını saygı ve muhabbetle selamlayarak tamamladı.

