Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, çok sayıda ilde yağış görülecek.

Tahminlere göre Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmediğini bildirdi. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın genel olarak az bulutlu, kuzey kesimlerinin ise parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

