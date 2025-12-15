Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını sert bir dille eleştirerek 'Alevi canlarımızla ilgili olarak partimize yönelik ortaya atılan iftiralar bühtandan öte, apaçık bir provokasyondur, 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür' dedi.

Konuşmasına, UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Gününe dikkat çekerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki tüm kardeşlerin gününü kutladı.

'Türk Dünyası Büyük Bedeller Ödedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının son iki asrının işgaller, yasaklar ve parçalanmalarla geçtiğini belirterek, kültürel ve inanç değerlerinin birçok bölgede baskı altına alındığını söyledi. Türklerin bir araya gelmemesi için her yolun denendiğini vurgulayan Cumurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte çok sayıda aydın ve münevverin ağır bedeller ödediğini ifade etti.

'Tek Parti Dönemi Bir Utanç Sayfasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1940'lı yıllardaki tek parti döneminde Türkiye'de de Türk dünyasına dair söylemlerin yasaklandığını belirterek, Boraltan Faciası'nı Türkiye tarihine geçmiş 'kara bir leke' olarak nitelendirdi. Bu olayın hem Türkiye hem de Azerbaycan Türkleri için derin yaralar açtığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mesela 1944 yılında, sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar ve sanat erbabı 'Turancı' denilerek tabutluklara konulmuş, işkence görmüştür. Yani tek parti döneminde, Türkiye dışında da değil; Türkiye'de 'Türk var' demek suç sayılıyor, yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyordu. Bakın, sadece bununla da kalmadılar. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini, Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim ettiler; tarihe Boraltan Faciası olarak geçen bir utanç lekesini bulaştırdılar. Boraltan Faciası, CHP'nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Boraltan Faciası, hem milletimizin hem de Azerbaycan Türklerinin zihin ve gönül dünyasında, iyileşmesi uzun yıllar alan derin yaralar açmıştır' dedi.

'CHP, Türk Dünyasına Bakarken Şaşı Gözle Bakmayı Sürdürmektedir'

Karabağ Savaşı sürecinde CHP'nin tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle suçlandığını hatırlatarak, 'Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan ve hâlen yerini koruyan CHP, Türk dünyasına bakarken şaşı gözle bakmayı, yanlış bir pencereden değerlendirmeyi sürdürmektedir. Karabağ'ın 44 gün süren Vatan Muharebesi'nde bunu bir kez daha gördük. Ülkemizin düşmanlarının servis ettiği söylentiler üzerinden dikkatinizi çekiyorum Türkiye'yi Azerbaycan'a destek vermekle suçladılar. Hatırlayın; CHP'nin dış politikasını yöneten isim çıktı ve aynen şunu söyledi: 'Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor. Tıpkı 1945 yılında Boraltan Faciası'nda olduğu gibi, Karabağ'ın azatlık mücadelesinde de yanlış yaptılar; milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar. Bakın, sadece Karabağ'da değil; ondan önce Suriye İhtilafı'nda da aynı basiretsizliğe, aynı vicdansızlığa şahit olduk' ifadelerini kullandı.

'Alevi canlarımızla ilgili olarak partimize yönelik ortaya atılan iftiralar apaçık bir provokasyondur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik olarak partilerine atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Alevi canlarımızla ilgili olarak partimize yönelik ortaya atılan iftiralar ise bühtandan öte, apaçık bir provokasyondur; 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte, Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz' dedi.

'Türkiye İçe Kapatıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemlerde Türkiye'nin soydaşlarından ve gönül coğrafyasından uzak tutulduğunu belirterek, 'Değerli kardeşlerim, çok değerli misafirler; Türkiye'yi soydaşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerinden, hatta bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar, maalesef bu büyük ülkeyi yıllarca içine kapatmış, yalnız hâle getirmiştir. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'na kadar, 1980'lerde Jivkov'un asimilasyon dayatmalarına varıncaya dek, sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmemiştir. Bakınız, bu ilgisizliğe son veren 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal olmuştur. 1990'ların hemen başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştır. 1991 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşurken, kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. 1992 senesinde, Türkiye'nin girişimleriyle Türk dili konuşan ülkeler arasında Devlet Başkanları Zirveleri düzenlenmeye başlanmıştır. Merhum Turgut Özal'ın şu sözü son derece anlamlıdır: 'Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk'ün ve Türkiye'nin asrı olacaktır. Merhum Özal'dan sonra, rahmetli Demirel de Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermiştir' dedi.

Vizyon Belgesi'nin Çerçevesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımı yapılan Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin 6 lehçede ve ortak alfabe ile hazırlandığını belirterek, belgenin birlik ve beraberliğin somut göstergesi olduğunu vurguladı. Belgenin 61 alt başlıkta; ekonomik entegrasyon, enerji, ulaştırma, kültür, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda bütüncül bir yaklaşım sunduğunu kaydetti.

'Ekonomi Belkemiği Oluşturuyor'

Vizyon Belgesi'nde ekonomik stratejilerin merkezde yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Belgenin bir diğer önemli yönü, kapsamlı bir kurumsal yapılanma teklifidir. Koordinasyonu güçlendiren, karar alma mekanizmalarını hızlandıran ve ortak projelerin takibini mümkün kılan bir yönetim modeli sunuyoruz. Bu adımlar sayesinde iş birlikleri daha sistematik bir çerçeveye kavuşacak; alınan kararlar daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilecektir. Birçok başlığın yanında, bilhassa ekonomik alandaki stratejiler vizyon belgemizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ticaret hacminin genişletilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ortak pazar hedefi, mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacaktır. Enerji koridorları, lojistik hatlar ve dijital altyapı çalışmalarının birbirini tamamlayan unsurlar hâline gelmesi, Türk dünyasını küresel düzlemde yükselen bir ekonomik güç odağına dönüştürecektir. Türk devletleriyle dış ticaretimizi, inşallah orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede ise 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaştırma ve lojistik stratejileri de bu vizyonun önemli halkalarındandır. Orta Koridor'un, Bakü'den Nahçıvan'a uzanan koridorun ve Hazar geçişli hatların bütünleşik bir sistem hâline getirilmesi, Türk devletleri arasındaki ticaret akışını hızlandıracaktır' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE