Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürünün katılımıyla Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, köylerde hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Algın başkanlığında ayrıca, Hükümet Konağı'nda hizmet verecek kurumların müdürlerinin katılımıyla bir toplantı daha düzenlendi. Toplantıda, taşınma süreci, kurumların yerleşim planlaması ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Yeni hizmet binasında kamu hizmetlerinin daha etkin ve düzenli yürütülmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak : PERRE