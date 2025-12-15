Adıyamanlı Gazeteci Erdoğan Yapık'a 'Gazetecilik Övgü' Ödülü

Adıyamanlı gazeteci, SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi Erdoğan Yapık, SABAH Gazetesi'nde 27 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan 'Bit pazarında vahşet' başlıklı haberi nedeniyle Sedat Simavi Ödülleri kapsamında 'Gazetecilik Övgü' ödülüne layık görüldü.

Ödül, Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili yapılan ilk haber olması nedeniyle Erdoğan Yapık'a verildi. Yapık, ödül plaketini Seçici Kurul Üyesi ve Oksijen Gazetesi yazarı Sedat Ergin'in elinden aldı.

'Bu Haber Gazeteciliğin Gücünü Gösterdi'

Adıyaman'ın Kömür Beldesi nüfusuna kayıtlı olan Erdoğan Yapık, ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesi, o günden beri Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olaylardan biri oldu. Bu haberi henüz Mattia Ahmet hayattayken, olayın üzerinden üç gün geçmişken yazdım. SABAH Gazetesi olarak bu haberi kamuoyuna ilk kez duyurmanın gururunu yaşadık.'

Yapık, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Manşet haberimizle birlikte gündeme oturan bu olay, sosyal mecralara ve dijital medyaya ilginin giderek arttığı bir dönemde, 'gazetecilik bitti' söylemlerine rağmen, geleneksel gazeteciliğin hâlâ gündemi belirlediğini gösterdi. Gazetenin bir kâğıttan ibaret olmadığını, gazeteciliğin hâlâ bir ruhu ve bir misyonu olduğunu ortaya koydu. Bu haberin yarattığı etki, gazetelerin hâlâ gündemi belirleyen ana aktör olduğunun en somut göstergesi oldu.'

Yaklaşık 20 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Yapık, 'İlk günkü haber heyecanını taşıyan biri olarak bu sürecin bir parçası olmak benim için de çok değerli' dedi.

'Ödülümü Mattia Ahmet'e İthaf Ediyorum'

Erdoğan Yapık, konuşmasının devamında ödülünü Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu haber, sıradan bir kriminal olaydan öteye geçerek çocuk suçlulara karşı bir farkındalık oluşmasını sağladı. Çünkü Mattia Ahmet Minguzzi olayı, son dönemde sokaklarımızda görülen tehlikenin en büyük ve en korkunç örneklerinden biri olarak karşımıza çıktı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz ve Mattia Ahmet Minguzzi gibi yavrularımız hayatlarının baharında solup gitmez.'

Yapık, 'Mattia Ahmet'in acısını kendi evladımız gibi hepimiz yüreğimizde yaşadık. Tüm Türkiye, kendi evladını kaybetmiş gibi oldu. Böyle olayların bir daha yaşanmayacağı bir Türkiye ümidiyle bu ödülümü Mattia Ahmet'e ithaf ediyorum' diye konuştu.

Sedat Simavi Ödülleri Hakkında

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 49 yıldır aralıksız düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor. Ödüller, alanlarında seçici kurullar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sahiplerini buluyor.

Erdoğan Yapık Kimdir?

1983 yılında Adıyaman'ın Kömür Beldesi'nde doğan Erdoğan Yapık, ilk, orta ve lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında üniversitenin haber ajansı olan İÜHA ve Akşam Gazetesi'nde görev yaptı. 2006-2007 yılları arasında KKTC'de yedek subay olarak askerlik hizmetini yerine getirdi.

Haziran 2005'te, henüz mezun olmadan SABAH Gazetesi'nde muhabir olarak mesleğe başlayan Yapık, gazetede 11 yıl muhabirlik, 9 yıl editörlük yaptı. Son 5 aydır SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi olarak görevini sürdürüyor.

Meslek hayatı boyunca 2011 Van Depremi, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri, Dursunbey, Mustafakemalpaşa ve Soma maden faciaları gibi birçok toplumsal olayı sahada takip etti. İngilizce bilen Erdoğan Yapık, başlangıç seviyesinde Arapça eğitimi de almaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Erdoğan Yapık, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olup Sürekli Basın Kartı sahibidir.

