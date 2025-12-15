Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Kasım-14 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısına, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda konuşan Vali Varol, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Huzur ve Güven Uygulamaları

Son bir aylık dönemde il genelinde park ve bahçeler, okul çevreleri, kız yurtları, konteyner kentler, metruk binalar, otogarlar ve il giriş-çıkış noktalarında çok sayıda huzur ve denetim uygulaması gerçekleştirildi. Düzensiz göçle mücadele, çocuk ve gençlerin korunması, umuma açık işyerleri ve motosiklet denetimleri de bu kapsamda yapıldı.

401 Aranan Şahıs Yakalandı

Vali Varol'un paylaştığı bilgilere göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 84'ü hapis cezası bulunan olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı. İl giriş-çıkış uygulama noktalarında 24 bin 537 kişi sorgulandı, 4 bin 215 araç denetlendi ve 34 aranan şahıs yakalandı. Diğer uygulamalarda ise 552 bin 659 kişi sorgulandı.

Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Yapılan operasyon ve denetimlerde çok sayıda kurusıkı ve ruhsatsız silah, mermi, kesici-delici alet ile birlikte sentetik ecza hapları, uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi. Ayrıca kaçak sigara, cep telefonu, elektronik sigara, tarihi eser, kaçak içki ve akaryakıtın yanı sıra sahte plaka ve izinsiz kazı malzemelerine de el konuldu.

Asayiş Olaylarında Yüzde 91,9 Aydınlatma Oranı

Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bir ayda 912 olay meydana geldi. Bu olayların 838'i aydınlatılarak yüzde 91,9 aydınlatma oranına ulaşıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda 409 olaydan 403'ü aydınlatılırken, 574 şüpheli yakalandı.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 238 olaydan 172'si çözüme kavuşturuldu ve 168 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

25 Kasım 2025 tarihinde 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Terör, Kaçakçılık ve Narkotikle Mücadele

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda üç olay meydana gelirken, tamamı aydınlatıldı. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda dört şüpheli yakalandı; iki kişi tutuklandı, iki kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 42 olayın tamamı aydınlatılırken, bin adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ise 151 olay meydana geldi ve tamamı aydınlatıldı. 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 27 bin 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Siber, Göçmen ve Trafik Denetimleri

Siber suçlarla mücadele kapsamında 27 olay kayda alınırken, sanal devriye faaliyetleri sonucu 94 araştırma raporu hazırlandı. Ayrıca dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı konularında öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Göçmen denetimlerinde 410 Suriye uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş işlemleri tamamlandı. Trafik denetimlerinde ise yaklaşık 100 bin araç ve motosiklet kontrol edilirken, 42 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandı. Okul servislerine yönelik denetimlerde 21 araca işlem yapıldı.

Kaynak : PERRE