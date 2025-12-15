TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. İçişleri Bakanlığı ve Hazine ile Maliye Bakanlığı bütçelerinin ele alındığı oturumda, İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Tartışma, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında başladı. Türkeş Taş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması taleplerine tepki göstererek, Genel Kurul'da, 'Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek' ifadelerine yer verdi. Bu sözler oturumda gerginliği artırdı ve milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Meclis Başkanı ve yetkililer, oturumun kontrolünü sağlamak ve tansiyonu düşürmek amacıyla ara verdi. Kısa süreli aranın ardından bütçe görüşmeleri yeniden başladı, ancak tartışmalar zaman zaman devam etti.

Kaynak : PERRE