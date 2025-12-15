Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformu HBO'da yayımlanan 'Jasmine' adlı dizi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. İncelemenin, dizinin aile yapısına, millî ve manevi değerlere aykırı unsurlar içerdiği ve genel ahlakı zedelediği gerekçesiyle başlatıldığı bildirildi.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile kurumunu hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle çelişen sahnelere yer verdiği, kadını istismar eden unsurlar barındırdığı ve genel ahlaka aykırı nitelikler taşıdığı ifade edildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği vurgulandı. Dijital mecralarda yayımlanan içeriklerin gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, bu alandaki denetim sorumluluğunun büyük önem taşıdığı kaydedildi.

RTÜK, aile yapısını zedeleyen ve toplumsal değerleri hedef alan yayınlara ilişkin incelemelerin İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından titizlikle sürdürüldüğünü, ilgili mevzuat kapsamında gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi.

Sosyal Medyada Gündem Olan İddialar

Dizinin başrol oyuncularından Asena Keskinci, daha önce rol aldığı Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine gelmişti. Keskinci, Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüş see, ailesinin boşanma sürecinde bu durumun etkili olduğunu iddia etmişti.

Dizinin Konusu

'Jasmine', hayati tehlike taşıyan bir kalp hastalığıyla mücadele eden genç bir kadın olan Yasemin'in yaşam mücadelesini konu alıyor. Yasemin'in en büyük dayanağı ise ona derin ve giderek karanlık bir takıntıyla bağlı olan üvey kardeşi Tufan olarak öne çıkıyor. Nakil listesine girebilmek için yoğun çaba gösteren Yasemin, bu süreçte kendisini karanlık ve tehlikeli bir dünyanın içinde buluyor.

Oyuncu Kadrosu

Dizide Yasemin karakterini Asena Keskinci canlandırırken, üvey kardeş Tufan rolünde Burak Can Aras yer alıyor. Yapımda ayrıca Aziz Caner İnan ve Önder Selen de rol alıyor.

RTÜK'ün inceleme sürecinin devam ettiği, yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli görülen adımların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi

Kaynak : PERRE