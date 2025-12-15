Adıyaman Belediyesi, farklı mahallelerde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle, Bahçelievler Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi'nde içme suyu, kanalizasyon ve asfalt onarım çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yeni Mahalle'de, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören 26189 nolu sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt yama ve yol onarım çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Aynı mahallede 26125 ve 26132 nolu sokaklarda ise içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları sürerken, Bahçelievler Mahallesi'nde 904 ve 942 nolu sokaklar ile Atatürk Bulvarı'nda içme suyu hattı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, kentin görünmeyen altyapı unsurlarının yenilenmesiyle daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şehir hedeflendiğini belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE