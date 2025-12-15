Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında il genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde çeşitli etkinlikler düzenledi. 'İlk Dersimiz Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' dersiyle başlayan haftada, öğrencilere yerli üretimin önemi ve tasarruf bilinci aktarıldı.

Kent genelindeki okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, yerli ürünleri tanıma, paylaşma ve bilinçli tüketim konularında farkındalık kazandı. Çamdere İlkokulu'nda düzenlenen renkli etkinliklerde çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı eğlenceli çalışmalarla kutladı.

Malazgirt Anaokulu'nda ise dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. Fiziksel olarak ulaşılamayan millî savunma ve teknoloji ürünleri, yapay zekâ destekli görseller aracılığıyla sınıflara taşındı. Gökbey, Hürkuş, ATAK, TOGG, Kızılelma, Göktürk-2 ve TCG Anadolu gibi yerli üretim araçlar, minik öğrencilere görsel materyallerle tanıtıldı. Etkinlik sayesinde öğrenciler, millî teknoloji ürünlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların erken yaşta yerli üretim, tasarruf ve millî teknoloji bilincinin kazandığı belirtilerek, emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edildi.

