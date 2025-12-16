Bir insanı, olmayan bir şeyle suçlamak…

Gerçeği çarpıtmak, yalanı doğru gibi yaymak…

Bu sadece bir yanlış değil, insanlık onurunu zedeleyen en ağır kötülüktür.

Toplum olarak son yıllarda en büyük yaralarımızdan biri de iftira kültürünün yaygınlaşması oldu.

Birini karalamak, lekelemek, itibarını yerle bir etmek...

Sosyal medya çağında bu artık bir tuş kadar yakın!

Bir klavye darbesiyle, bir dedikoduyla, bir kurguyla insanlar yıpratılıyor.

Ama unutmayalım: İftira sadece bir kişiyi değil, toplumun vicdanını da zehirler.

Hafızalarımızı biraz tazeleyelim:

Bir dönem ülkemizi sarsan Ergenekon davasında nice insanın hayatı karartıldı.

Rahmetli Kuddusi Okkır, “örgütün kasası” denilerek tutuklandı, cezaevinde hastalandı ve öldüğünde cenazesini götürecek parası dahi yoktu.

Ya cüzzamı bitiren, kansere karşı savaşan, hayatını eğitime ve kız çocuklarına adayan Prof. Dr. Türkan Saylan?

FETÖ kumpaslarıyla o da hedef gösterildi.

Yıllar sonra ortaya çıktı: Hepsi iftiraydı.

Ne yazık ki çok uzağa gitmeye gerek yok…

Daha birkaç gün önce kaybettiğimiz Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay kardeşimiz hakkında çıkan asılsız söylentiler hepimizi derinden yaraladı.

Hayattayken yalanlar üretmek, vefatından sonra bile susmamak…

Hangi vicdana, hangi ahlaka sığar?

Biz ne ara bu kadar hoyrat, bu kadar acımasız olduk?

“Görmediğini söyleme, gördüğünü de ört” diyen bir kültürden;

“duyduğunu yay, işine gelirse karala” anlayışına nasıl geldik?

Rekabet olacaksa, onurluca olsun.

Eleştiri olacaksa, delile, haklılığa dayansın.

Ama iftira, asla! Çünkü iftira; güveni, insanlığı ve toplumsal barışı yok eder.

Unutmayalım:

Her söz, sahibine döner.

Her yalan, bir gün açığa çıkar.

Ve iftira; yalnızca hukuk önünde değil, vicdan önünde de mahkûm olur.

Dilerim hepimiz kendimize bir dönüp bakarız.

İnsan olmanın erdemini, kalp kırmamanın kıymetini, hakikatin değerini yeniden hatırlarız.

#İftiraYalandır

#TürkanSaylanıUnutmadık

#GülşahDurbayIçinRahmetle