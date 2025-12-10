'Beldemize Hayırlı Olsun'

Suvarlı Belediye Başkanı Haydar Sert, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yaptığı açıklamada, yolun belde için önemli bir kazanım olduğunu belirtti:

'Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun. Hemşerilerimiz artık daha güvenli ve konforlu bir yolda yolculuk edecek. Bu önemli hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve personellere Suvarlı halkı ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum.'

Ulaşım Artık Daha Hızlı ve Güvenli

Asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Suvarlı-Köseceli hattındaki ulaşımın hızlandığı, sürüş güvenliğinin ise belirgin şekilde arttığı ifade edildi. Bölge halkı, özellikle tarım ve günlük ulaşım açısından büyük önem taşıyan bu yolun yenilenmesinin yaşam kalitesini artıracağını dile getirdi. Kurece yolunun hizmete açılmasıyla birlikte, belde ulaşımının uzun yıllardır çözülemeyen bir sorunu da ortadan kalkmış oldu.

Kaynak : PERRE