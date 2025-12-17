Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertli kulüpten aldığı maaş, taraftarlar arasında sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tedesco'nun yıllık 400 bin Euro maaş aldığı ve ödemelerin 10 ay üzerinden, aylık 40 bin Euro şeklinde yapıldığı öğrenildi. Söz konusu rakam, bazı taraftarlar tarafından teknik direktörlük seviyesinin ve sorumluluklarının göz önüne alındığında yetersiz bulundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün teknik direktörünün yıllık maaşının bu seviyede olmasının şaşkınlık yarattığı ifade edildi. Taraftarlar, özellikle Tedesco'nun kulüp performansına olan katkısı ve saha içi sorumluluklarını göz önüne alarak, maaşın artırılması gerektiğini savundu.

Öte yandan bazı yorumlarda, kulüp mali dengeleri ve pandemi sonrası ekonomik koşulların da maaş belirlemede etkili olabileceğine dikkat çekildi. Fenerbahçe yönetimi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Tedesco'nun sözleşmesinin detayları ve ödeme planı kulüp yetkilileri tarafından doğrulandı.

Taraftarlar arasında başlayan bu tartışma, Fenerbahçe'nin teknik direktör politikası, mali disiplini ve sporcularla teknik ekip arasındaki maaş dengeleri üzerine de yeni bir gündem oluşturdu. Sosyal medyada pek çok yorumcu, kulübün hem sportif başarı hem de mali sürdürülebilirlik açısından maaş politikasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE