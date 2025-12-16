Bunlar da ilginizi çekebilir

Sezon başında 8 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edilen İngiliz sol bek, sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 resmi maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

TRT Spor'un haberine göre, Archie Brown'un sakatlığı nedeniyle en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 'Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Archie Brown'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın İngiliz sol beki, maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

