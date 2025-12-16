Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda; aranan şahısların yakalanması, vatandaşların esenliği ile kamu düzeninin korunması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilere yönelik caydırıcılığın sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Bu çalışmaların yanı sıra, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri de düzenlendi. Gerçekleştirilen 7 ayrı bilgilendirme faaliyetinde toplam 360 kişi NARKO İHBAR, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE