Gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'da devam eden yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Görüşmelerde; kentin sosyal, ekonomik ve altyapı alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ankara programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan'ı ziyaret etti.

