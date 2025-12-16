Adıyaman'ın sevilen ilahi gruplarından Grup Ravza, yeni eserleri **'Sultanım'**ı müzikseverlerle buluşturdu. Grup Ravza'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ilahisi, tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Tasavvufi ezgileri ve manevi derinliğiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Grup Ravza, 'Sultanım' adlı eserle gönüllere dokunmayı hedefliyor. Eser, hem sözleri hem de bestesiyle dikkat çekerken, grubun özgün yorumunu da yansıtıyor.

Grup Ravza, yeni çalışmanın büyük bir emekle hazırlandığını belirterek, ilahi severleri 'Sultanım' eserini dijital platformlardan dinlemeye davet etti.

