Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, CNBC-e kanalında yayınlanan ve Gazeteci Ali Çağatay'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Üretimin Gücü' programına konuk oldu. Canlı yayında Adıyaman'ın üretim potansiyelini, tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanındaki gelişmeleri anlatan Torunoğlu, sanayicilere yatırım çağrısında bulundu.

CNBC-e'nin İstanbul stüdyolarından canlı yayınlanan programda konuşan Başkan Torunoğlu, 'Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın her yerinden Adıyaman'a yatırım yapmak isteyen herkese her konuda yardımcı oluruz. Yeter ki Adıyaman'a bir çivi çakmak isteyen sanayicimiz olsun' ifadelerini kullandı.

Programda Adıyaman'ın sanayileşme sürecine değinen Torunoğlu, il genelinde Adıyaman Merkez, Besni, Kâhta ve Gölbaşı ilçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri bulunduğunu belirterek, kurulum çalışmaları devam eden Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi'ne dikkat çekti. Yaklaşık 4 bin 300 dönümlük alan üzerine kurulacak Kuyulu OSB'nin 'Yeşil OSB' konseptiyle planlandığını ifade eden Torunoğlu, sıfır atık anlayışıyla, güneş enerjisi kullanan, yağmur suyu hasadı yapan ve geri dönüşümü esas alan bir üretim altyapısının hedeflendiğini söyledi. Kuyulu OSB'de 2026 yılında arsa tahsislerine başlanmasının planlandığını aktaran Torunoğlu, özellikle ihracata yönelik sektörleri Adıyaman'a beklediklerini dile getirdi.

Adıyaman'ın teşvik açısından avantajlı bir şehir olduğuna işaret eden Torunoğlu, ilin 6. bölge teşviklerinden yararlandığını ve üretim yapan sanayicilerin ciddi destekler aldığını kaydetti. Bu avantajların Yeşil OSB projeleriyle daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Programda sanayi yatırımlarına ilişkin örnekler de veren Torunoğlu, Adıyaman'da faaliyet gösteren ve Avrupa'nın en büyük aşı tesislerinden biri olarak gösterilen bir üretim tesisinin bulunduğunu söyledi. Büyükbaş, küçükbaş ve balık aşıları üreten tesisin yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladığını belirten Torunoğlu, bu tür yüksek katma değerli yatırımların Adıyaman için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Tarım alanındaki potansiyele de değinen Torunoğlu, Adıyaman'ın önemli bir tarım şehri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçelerinden birinin Adıyaman'da bulunduğunu ve yılda 800-900 ton ürün elde edildiğini aktaran Torunoğlu, badem üretiminde Türkiye'nin yüzde 17'sinin Adıyaman'dan karşılandığını söyledi. Nar üretiminde ilk beş, Antep fıstığında üçüncü sırada yer alan Adıyaman'ın, Besni üzümü ve Gölbaşı'nda yetişen Trabzon hurmasıyla da öne çıktığını belirten Torunoğlu, birçok ürün için coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kadın kooperatiflerinin tarımsal ürünlerin işlenmesi ve katma değerli hale getirilmesinde önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Turizmin Adıyaman için 'bacasız fabrika' niteliği taşıdığını vurgulayan Torunoğlu, özellikle deprem sonrası ekonomik toparlanmada turizmin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Nemrut Dağı başta olmak üzere Arsemia Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Kahta Kalesi, Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve Besni'deki Kızılin Köprüsü gibi tarihi ve kültürel değerlerin Adıyaman'ın turizm potansiyelini güçlendirdiğini söyledi. İnanç turizmi kapsamında Safvan Bin Muattal Hazretleri'nin makamının da önemli bir ziyaret noktası olduğunu belirtti.

Gastronominin de turizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Torunoğlu, etsiz çiğköftenin patentinin Adıyaman'a ait olduğunu ve bu ürünün ticari anlamda başarılı bir şekilde pazarlanabildiğini sözlerine ekledi.

Başkan Torunoğlu, Adıyaman'ın sahip olduğu potansiyelin doğru yatırımlar ve iş birlikleriyle daha da büyüyeceğini belirterek, yerli ve yabancı tüm yatırımcıları kente davet etti.

