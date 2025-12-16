Adıyaman Valiliği, 'İnsanı yaşasın ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda vatandaşlarla gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her hafta Salı günü geleneksel olarak düzenlenen Halk Buluşmaları, Valilik Makamında gerçekleştirildi. Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların katılım sağladığı buluşmada, hemşehrilerin talep, öneri ve beklentileri dinlendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Vali Vekili Sayın Uğur Kapar vatandaşlarla yakından ilgilenerek iletilen konuları değerlendirdi. Görüşmeler sırasında herhangi bir doğum talebi kaydı alınmazken, dile getirilen hususların çözümü için ilgili kurumlara gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Adıyaman Valiliği olarak; birlik, dayanışma ve samimiyet temelinde şekillenen hizmet anlayışı kararlılıkla sürdürülmekte, vatandaş odaklı yaklaşım güçlendirilerek halkla kurulan gönül bağı her geçen gün daha da pekiştirilmektedir. Halk Buluşmaları, bu anlayış doğrultusunda düzenli olarak devam edecektir.

Kaynak : PERRE