Adıyaman Belediyesi, kadınların ve çocukların birlikte güçlenmesini hedefleyen önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçiriyor. Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, 16 Aralık 2025 Salı günü düzenlenecek açılış programıyla hizmet vermeye başlayacak.

Kayalık Mahallesi 2490. Sokak'ta, Hacı Mustafa Öncel Camii'nin güney batısında yer alan merkez; kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal destek, dayanışma ve güçlendirme çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Merkezin, özellikle dezavantajlı grupların desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi noktasında önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Açılış programının saat 15.00'te gerçekleştirileceği bildirildi. Adıyaman Belediyesi yetkilileri, kadınların ve çocukların birlikte güçleneceği bu yeni merkezin kent için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, tüm vatandaşları açılış törenine davet etti.

Kaynak : PERRE