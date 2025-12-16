Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,45 arttı.

Verilerde, geçen yılın aralık ayına göre artış yüzde 31,97, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,58 olarak kaydedildi.

Sektörler bazında aylık değişimler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış görüldü. Orman ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda ise tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 düşüş, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,17 artış kaydedildi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 122,79 artışla yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık bazda en yüksek değişim ise yüzde 38,02 düşüşle tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü.

Kaynak : PERRE