Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye'nin birlik ve kardeşlik değerlerine dikkat çekti. Erdoğan, paylaşımında, 'Biriz, beraberiz, kardeşiz; hep birlikte Türkiye'yiz' ifadelerine yer vererek, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, toplumun farklı kesimlerine yönelik saldırılara karşı daha sıkı kenetlenilmesi gerektiğini belirterek, 'Kimi zaman kadınlarımız, kimi zaman Alevi canlarımız, kimi zaman Kürt kardeşlerimiz hedef alındı. Bizler, bu tür hadsiz mücadelelere karşı kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı, mesajında Hazreti Mevlana'dan ilham aldıklarını ifade ederek, 'Biz topraklara sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik; bundan sonra da ne bu topraklara ne de bölgemize sevgiden, iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ekmeyeceğiz' dedi. Erdoğan, her zaman kucaklayıcı olmayı ve farklı dünyaya bakış açılarına, yaşam tarzlarına ya da ideolojilere saygı göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Paylaşımında 86 milyonluk Türkiye toplumunun ebedi kardeşliğine değinen Erdoğan, 'Muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek; ekmeğimizi, aşımızı büyütecek; milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barışını ve istikrarını büyütecek' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı mesajını, Türkiye'nin toplumsal barış, birlik ve dayanışma anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirterek tamamladı.

Kaynak : PERRE