Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, madde bağımlılığının Türkiye'de giderek derinleşen ve toplumsal yapıyı tehdit eden en önemli sorunlardan biri haline geldiğini belirterek, konunun artık ertelenemez bir gelecek meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Alsan yazılı basın açıklamasında, madde bağımlılığının yalnızca bireyleri değil, aileyi ve toplumsal bütünlüğü doğrudan etkileyen çok boyutlu bir kriz olduğuna dikkat çekerek, 'Gençliğin umutlarını tüketen, aileleri çaresizlikle baş başa bırakan bu tabloya alışmak, kayıpları kabullenmek anlamına gelir. Oysa bu gidişata razı olmamak, herkesin ortak sorumluluğudur' ifadelerine yer verdi.

Madde bağımlılığının yaygınlaşmasının toplumsal dayanıklılığı zayıflattığını vurgulayan Alsan, 'Özellikle gençlerin sosyal hayattan koparılması, uzun vadede telafisi güç sonuçlar doğurur. Bugün görmezden gelinen her sorun, yarın daha ağır bir bedel olarak karşımıza çıkar' dedi.

Bağımlılıkla mücadelede ailelerin tek başına bırakılmaması gerektiğini ifade eden Alsan, mevcut tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yetersizliğine dikkat çekti ve 'Ailelerin kendi imkânlarıyla bu yükün altından kalkması mümkün değildir. Devletin sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsamlı bir destek sistemi kurması artık bir tercih değil, zorunluluktur' değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında siyasi ayrımların ötesinde bir yaklaşım sergileyen Alsan, madde bağımlılığıyla mücadelenin partiler üstü bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirterek, 'Bu mesele, polemiklerin değil, ortak aklın ve vicdanın konusudur. Herkes kendi evladını düşünerek sorumluluk almalıdır' ifadelerini kullandı.

Alsan, Anahtar Parti olarak gençliği ve aileyi merkeze alan, önleyici ve onarıcı politikaların savunucusu olmaya devam edeceklerini belirterek, madde bağımlılığıyla mücadelede kararlı duruşlarını sürdüreceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.

