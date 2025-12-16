Adıyaman Belediyespor'un altyapısında yer alan sporculara yönelik sağlık bilgilendirme programı, Adıyaman Park Hospital Hastanesi iş birliğiyle düzenlendi. Sporcuların fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemeyi amaçlayan programda, sporcu sağlığından sakatlanmalara, tedavi ve iyileşme süreçlerinden psikolojik dayanıklılığa kadar birçok başlık ele alındı.

Abdulhamid Han Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, Park Hospital Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Tutdere, Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Deniz Daşkol, Belediye Meclis Üyeleri Abdurrahman Sarıkaya, Ahmet Çakır ve Yusuf Cengiz Özen'in yanı sıra sporcular ve aileleri katıldı.

Program kapsamında Park Hospital Hastanesi Baş Fizyoterapisti Furkan Gürsoy ile Psikolog Çetin Öztürk tarafından altyapı sporcularına yönelik sunumlar yapıldı. Sunumlarda spor yaralanmaları, doğru tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, psikolojik destek, motivasyon, stres yönetimi ve etkili zaman kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

