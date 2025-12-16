Hedef Kızılelma Derneği tarafından düzenlenen 'Milli İrade Strateji İstişare Adıyaman STK Buluşması', Sanko Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. İstişare toplantısına Adıyaman Belediye Başkan Yardımları Mahmut İspir ve Mehmet Tırpan, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Erkezen, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Pektaş, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Bereket, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

'6 Şubat Sadece Bir Deprem Değildi'

Toplantıda basın açıklamasını okuyan Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Gönder, Adıyaman'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır bir sınav verdiğini belirterek, 'Adıyaman olarak 6 Şubat'ta yalnızca bir deprem yaşamadık; bu şehrin kaderine kazınmış en ağır sınavlardan birini verdik. Binalar yıkıldı, sokaklar yıkıldı, hatıralar yıkıldı' dedi.

'Adıyaman, Sahipsiz Bırakılmasına Rağmen Ayakta Kaldı'

Deprem sonrası sürece değinen Gönder, kentin yaşadığı yalnızlığa dikkat çekerek, 'Acıdan en çok payı alan bu şehir, sahipsiz bırakılmasına rağmen ayakta kalmayı başardı' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Bekleyen Şehir Konumuna İtildi'

Adıyaman'ın çevre illerle kıyaslandığında geri planda kaldığını vurgulayan Gönder, 'Çevremizdeki iller güçlü altyapılar ve büyük yatırımlarla büyürken, Adıyaman çoğu zaman arada kalmış bir kasaba görüntüsüne sıkıştırılıyor. Biz 'bekleyen şehir' rolüne mahkûm ediliyoruz' şeklinde konuştu.

TOKİ konutlarının önemine değinen Gönder, konutun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, 'TOKİ konutları yapıldı, bunu inkâr etmiyoruz. Devletimize teşekkür ederiz. Ancak bir şehri ayağa kaldırmak yalnızca konut dikmekten ibaret değildir; yoluyla, sanayisiyle, üniversitesiyle, turizmiyle, ekonomisiyle ve kültürüyle bir bütündür' dedi.

'Konut Yeterli Değil, Şehir Bir Bütündür'

İl oluşunun 71. yılında Adıyaman için hazırladıkları talep ve önerilerin anlamına dikkat çeken Gönder, 'Hazırladığımız çalışmalar sadece kağıt üzerindeki maddeler değil; bu şehrin sesidir, sabrıdır, beklentisidir. Şehirlerin kaderini kader belirlemez, insanlar belirler' ifadelerine yer verdi.

'Bu Şehir Bizim İrademizle Ayağa Kalkacak'

Kentin geleceğine ilişkin çağrıda bulunan Gönder, 'Artık Adıyaman'ın geleceğini Ankara'dan, İstanbul'dan ya da 'bir gün sıra gelir' umudundan beklemenin zamanı geçti. Eğer biz sahip çıkmazsak, zaten kimse sahip çıkmıyor. Bu şehir bizim irademizle ayağa kalkacak' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman'ın İnadına Bir Direnci Var'

Adıyaman'ın güçlü bir dirence sahip olduğunu vurgulayan Gönder, 'Ne kadar sahipsiz bırakılırsa bırakılsın, Adıyaman'ın inadına bir direnci var. Bu şehir ne kadar geri plana itilirse, o kadar yeniden doğmak için fırsat yaratıyor' dedi.

'Bu Dönüşüm Hepimizin İmzasıyla Olacak'

Gönder, konuşmasını 'Gelin, bu fırsatı gerçek bir dönüşüme çevirelim. Adıyaman yeniden ayağa kalkacaksa, bu hepimizin imzasıyla olacak' sözleriyle tamamladı.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, 'Biz daha çok burada 'STK'ların bize özellikle bir sorusu olur mu?' Bunu cevaplamak üzere buradayız. Sayın Gönder'in uyuşturucu ile yaptığı açıklamada belirtilen verileri teyit etmekte fayda var' dedi.

'Adıyaman'da Barınma Sorunu Önceliğimizdi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Erkezen, deprem sonrası kentin yaklaşık yüzde 30'unun hasar gördüğünün altını çizerek, 'Sosyal ve kültürel anlamda şehrin sorunlarıyla ilgili herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse Adıyaman toparlanır. İnşallah bu gayreti de sizde görüyorum. Biz kurum olarak, Adıyaman'da hem deprem sürecini yaşadık, aynı zamanda bu depremden sonra da şehrin yeniden ayağa kalkması öncelikli yapılanlar arasında vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözülmesiydi. Çünkü insanların depremden sonra çadır kentten konteyner kente ardından kalıcı konutlara yerleştirilmeleri lazımdı. Bu süreci de başta milletvekillerimiz, Sayın Valimizin özeverili çalışmalarıyla hızlı bir şekilde tamamlandı. Adıyamanımız depremden ciddi bir hasar aldı. Yaklaşık olarak bir şehrin yüzde 30'a yakını hasar alarak yıkıldı. Yani il geneline vurduğumuz zaman, merkeze baktığımız zaman bu rakamın daha da üst düzeyde olduğunu da gördük' dedi. 'Sosyal ve kültürel anlamda şehrin sorunlarıyla ilgili herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse toparlanır. İnşallah bu gayreti de sizde görüyorum. Biz kurum olarak, Adıyaman'da hem deprem sürecini yaşadık, aynı zamanda bu depremden sonra da şehrin yeniden ayağa kalkması öncelikli yapılanlar arasında vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözülmesiydi. Çünkü insanların depremden sonra çadır kentten konteyner kente ardından kalıcı konutlara yerleştirilmeleri lazımdı. Bu süreci de başta milletvekillerimiz, Sayın Valimizin özeverili çalışmalarıyla hızlı bir şekilde tamamlandı. Adıyamanımız depremden ciddi bir hasar aldı. Yaklaşık olarak bir şehrin yüzde 30'a yakını hasar alarak yıkıldı. Yani il geneline vurduğumuz zaman, merkeze baktığımız zaman bu rakamın daha da üst düzeyde olduğunu da gördük' ifadelerini kullandı.

'Üniversitenin Direnci Şehrin Direncine Güç Katıyor'

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Pektaş, üniversitenin deprem sonrası toparlanma sürecini anlatarak, 'Biz Adıyaman Üniversitesi olarak 2023'ü Ağustos'ta Rektör Hocamızın Rektörlüğü devralması ile birlikte, yine hocamızın liderliğinde canla başla bu şehrin ayağa kalkması için, üniversitemizin toparlanması için çalışıyoruz. Depremde çok ciddi yıkımlar yaşadık. İnsanlarımızı kaybettik. Üniversitede çok ciddi fiziki kayıplarımız var. Hocalarımızdan, öğrencilerimizden, üniversitemizden can kayıplarımız var. Bu vesileyle tüm kayıplara yeniden Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın şehrimize. 2 yılı aşkın bir süredir gerçekten biz üniversite olarak, öncelik sıralamasına koyarak tüm faaliyetlerimizi canla başka devam ettiriyoruz. En büyük önceliğimiz; fiziki altyapının birazcık daha iyileştirilip eğitim öğretime hazır hale getirilmesiydi. Öncelikli olarak ağır hasarlı yıkılacak binalar, yıkılmış binaların toparlanması ile ilgili çok büyük bir iş ve işleyişe başladık. Çok düşük bir oranda yüz yüze eğitimi yapabildik. İlk dönem zaten komple Atatürk Üniversitesi'ne devretmiştik eğitim ve öğretimi. 2 dönem yüzde 16 ile başladık sonra bu oranı yüzde 40'lara çıkardık. 2024-2025 döneminde ise yine yüzde 100 eğitime başlamış bir üniversite olarak öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Biz biliyoruz ki, her kurumun kendi içinde toparlanması, şehrin toparlanmasında da çok ciddi katkı sunacaktır. Sadece eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili değil, üniversitenin kapılarını da kente sonuna kadar açtık. Üniversitemiz deprem döneminde Koordinasyon Merkezi olarak kullanılmıştı. Daha sonrasında da 'şehirle birlikte ne yapabiliriz, il için ne yapabiliriz, öğrencilerimiz için ne yapabiliriz şehirde yaşayan hemşirelerimiz için ne yapabiliriz?' sorularıyla yola çıktık. Çalışmalarımız devam ediyor, büyük bir hızla devam ediyor. Bu arada, hani deprem sonrası süreçte belki kimsenin aklına gelemeyecek başarılara da imza attı üniversitemiz. Hocamızın liderliğinde İnşallah devam edecek. Şunu belirtmek isterim; ben Adıyamanlı değilim, 14 yıldır Adıyaman'da görev yapıyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'memleketini en çok sevenler, işini en iyi yapanlardır' o düsturla aslında yola çıkıp çalışıyoruz. Parça parça her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek ben eminim ki çok daha güçlü bir şekilde Adıyamanımızı İlerleyen zamanlarda güçlü bir şehir olarak göreceğiz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, bu tür toplantıların önemini vurgulayarak, 'Bizim Sivil Toplum Örgütleri, Ticaret Odası olarak bu gibi toplantılara çok ihtiyacımız var. Çünkü Adıyaman Allah kimsenin başına vermesin 6 Şubat'tan itibaren hepimiz yara aldık' dedi.

'Nesillerimizi Kaybedersek Her Şeyi Kaybederiz'

Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Bereket, uyuşturucu sorununa dikkat çekerek, 'Sayın Halil Başkanımızın da bahsettiği bir konu vardı. Okullarda, bütün parklarda uyuşturucu sorununun yaşadığını görüyoruz. Biz altyapı yapabiliriz, yolları yapabiliriz, sanayi şehri olabiliriz ama biz nesilleri kaybettiğimizde çok büyük sıkıntı yaşarız. Ve biz bir nesli kaybediyoruz, gençlerimizi kaybediyoruz. Ben de Halil Başkanıma bu konuda katılıyorum. Uyuşturucu konusunda okullar ve çevresi çok tehlike saçıyor. Bu konuda basınımızı, emniyetimizi, bütün kuruluşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum' ifadelerine yer verdi.

'Görüntü Verme Sevdası Adıyaman'ı Düzeltemez'

Samsatlılar Derneği adına açıklamalarda bulunan Mustafa Çiçek, 'Bakan gibi kurum yöneticileriyle görüntü verme sevdası Adıyaman'ın manşeti haline gelmiş durumda. Bu şekilde Adıyaman düzeltilemez' dedi.

'Bu Memleketin Sesini Duyurun'

Adıyaman Muhacirler Derneği Başkanı Hacı Mehmet Durur ise, basın mensuplarına çağrıda bulunarak, 'Gözü kör insanların gözlerini açın, kulağı sağır insanların kulaklarına üfleyin. Beş değil, 15 yazın bu memleketin ve bu fakir insanların sesini duyurun' ifadelerini kullandı.

