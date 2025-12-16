'Bu Afetin Ortak Acısını Yaşamış Bir Hemşehrinizim'

Başkan adayı Erkan Çimenden, yaptığı açıklamada yalnızca bir aday olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Ben sadece bir başkan adayı değil, bu afetin ortak acısını yaşamış bir hemşehrinizim. Sizlerin desteği ile başkanlık nasip olduğunda programımın ilk sayfası 'kriz yönetimi'dir. İlk işim, halen kanayan yaraları sarmak, esnafımızı tek ayağının üzerinde durdurmaktır.'

Çimenden, hedeflerinin kısa vadede esnafın mevcut sorunlarını hafifletmek, uzun vadede ise kalıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti.

'Geleceğe Güvenle Bakılacak Bir Sanayi Merkezi'

Açıklamasında, afet sonrası sürece de değinen Çimenden, şunları kaydetti:

'Ardından, asla bir daha böyle bir yıkım yaşamayacağımız, sizin de mülk sahibi olacağınız, geleceğe güvenle bakacağınız bir sanayi merkezi inşa edeceğiz. Bana verdiğiniz her oy, bu yıkıntılardan çıkacak yeni bir dükkânın, yeni bir işyerinin, yeni bir umudun temeli olacak.'

'Bu Sektörün Her Basamağından Geldim'

Mesleki geçmişine ilişkin de bilgi veren Çimenden, sektörü yakından tanıdığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

'Kereste talaşının kokusunda büyüdüm. Çıraklıktan ustalığa, atölye sahibinden yöneticiliğe, bu sektörün her basamağını adım adım tırmandım. Şimdi o deneyimi, sizin sesinizi daha gür çıkarabilmek için başkanlık koltuğuna taşımak istiyorum.'

Çimenden, esnafın yaşadığı zorlukları birebir bildiğini belirterek, 'Ben sadece bir aday değil, sizin gibi ter dökmüş, malzeme ziyanının acısını bilmiş, alın terinin kıymetini anlamış bir arkadaşınızım' dedi.

Proje 1: Ortak Alım Platformu 'Güç Birliği, Az Maliyet'

Erkan Çimenden, projelerinin ilkini 'Ortak Alım Platformu' olarak açıkladı. Projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Sorunlar:

-Tekil alımlar nedeniyle yüksek maliyet

-Kalite tutarsızlığı

-Ödeme zorlukları

Somut Çözüm Adımları:

1-Oda bünyesinde bir Tedarik Koordinatörlüğü kurulacak.

2-Üyeler, aylık veya çeyreklik ihtiyaçlarını (kereste cinsi, tutkal, vernik, boya, panel vb.) platforma bildirecek.

3-Oda, oluşan toplam hacimle ana tedarikçiler ve orman işletmeleriyle toplu sözleşmeler yapacak.

4-Hedef, en az yüzde 15 maliyet tasarrufu sağlamak ve kalite standartlarını garanti altına almak olacak.

Projeye ilişkin değerlendirmesinde Çimenden, 'Artık tek başına değil, yan yanayız. Her şeyi tüm atölyenin gücüyle alıyor, cebinizden çıkan parayı koruyoruz' ifadelerini kullandı. Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanlığı seçiminin, 8 Ocak 2026 Perşembe günü yapılması planlanıyor.

Kaynak : PERRE