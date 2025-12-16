Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından düzenlenen avcılık eğitim kursları 2025 yılı içerisinde yoğun ilgi gördü. Merkez, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen kursların Aralık ayında tamamlandığı bildirildi.

Adıyaman DKMP Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca toplam 12 avcılık eğitim kursunun gerçekleştirildiği ve kurslara katılanların avcılık konusunda bilinçlendirilerek, yasal ve güvenli bir şekilde avlanmalarının sağlandığı belirtildi. Kurslarda katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildiği, avcılığın etik kuralları, doğa koruma prensipleri ve yaban hayatının korunması konularında kapsamlı bilgiler sunulduğu ifade edildi.

Merkez, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Aralık ayında tamamlanan son kurslar ile birlikte yıl boyunca yürütülen eğitim faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı vurgulandı. DKMP yetkilileri, bu tür eğitim programlarının hem doğa ile uyumlu bir avcılık kültürü oluşturmak hem de avcıların yasal mevzuat ve çevre bilincine hâkim olmalarını sağlamak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Adıyaman DKMP Müdürlüğü, 2026 yılında da avcılık eğitimlerine devam ederek, vatandaşların hem avcılık faaliyetlerinde bilinçli hareket etmesini hem de yaban hayatı ve ekosistemin korunmasını hedefliyor. Yapılan açıklamada, kursların katılımcılar arasında büyük ilgi gördüğü ve bu uygulamaların sürdürülebilir avcılık kültürüne katkı sağladığı ifade edildi.

