Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 17 Aralık Çarşamba günü başlayacak 1. hafta müsabakalarıyla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 17 ve 18 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Buna göre, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalardan saat 15.00'te Fatih Karagümrük ile İstanbulspor arasındaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Aynı gün saat 18.00'de Rizespor-Gaziantep FK maçının hakemi Batuhan Kolak olurken, günün son karşılaşması olan Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesini Mehmet Türkmen yönetecek.

18 Aralık Perşembe günü ise saat 17.30'da Gençlerbirliği ile Bodrum FK karşı karşıya gelirken, müsabakanın hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olarak açıklandı. Günün son maçında, saat 20.30'da Galatasaray-Başakşehir mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, 17, 18, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak 1. hafta maçlarıyla başlayacak ve takımların kupadaki yolculuğu resmen start alacak. Müsabakalar, hem lig performansını güçlendirmek hem de kupa hedefleri doğrultusunda takımlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

TFF ve MHK, sezon boyunca tüm maçların adil ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için hakem atamalarını titizlikle sürdürüyor. Kupada grup aşamasının başlamasıyla birlikte sporseverler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden takımların mücadelesini yakından takip etme fırsatı bulacak.

Kaynak : PERRE