Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politika vizyonu, bölgesel gelişmeler ve küresel krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz'de son dönemde yaşanan saldırılara dikkat çeken Erdoğan, ticari ve sivil gemilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Rusya ve Ukrayna'ya bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde ilettik' ifadelerine yer verdi.

Konferansın 2008 yılından bu yana düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, bu yılki toplantının 'barış, istikrar ve refah üreten dış politika' temasıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, konferansın hazırlanmasında emeği geçen Dışişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanı'na ve tüm diplomasi kadrosuna teşekkür etti.

Konuşmasında istişare kültürünün devlet geleneğinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Erdoğan, 'Devlet aklı, istişare kültürünün zengin bir tecrübeden süzülerek uygulamaya geçmiş halidir' ifadelerini kullandı. Uluslararası sistemin son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa, oradan da çok kutupluluğa evrildiğini belirten Erdoğan, buna rağmen insan hakları, küresel adalet ve barış konularında beklenen ilerlemenin sağlanamadığını dile getirdi.

Geçmişte yaşanan küresel trajedilere değinen Erdoğan, Ruanda, Bosna, Irak, Somali ve Orta Afrika gibi bölgelerde milyonlarca masumun hayatını kaybettiğini söyledi. Komşu Suriye'de ise Baas rejiminin saldırıları sonucu 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca insanın yerinden edildiğini ifade etti.

Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonucu 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 170 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti. Gazze'ye atılan bomba miktarının Hiroşima'ya atılan bombanın katbekat üzerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, mevcut uluslararası sistemin adaletsizlikleri önlemede yetersiz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomi, savunma sanayisi ve diplomasiyle yoluna devam ettiğini belirten Erdoğan, 'Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyoruz' dedi. Türkiye'nin son yıllarda ihracat, turizm ve savunma sanayiinde önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin halihazırda dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı konumunda olduğunu, hedeflerinin ilk 10 arasına girmek olduğunu ifade etti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin önünde tarihi bir fırsat doğduğunu belirtti. Suriye'ye geri dönen mülteci sayısının 580 bine ulaştığını açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği konusundaki kararlılığını yineledi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Erdoğan, İstanbul süreci, tahıl girişimi ve esir değişimleri gibi girişimlerin Türk diplomasisinin başarısı olduğunu söyledi. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin tehdit altında olduğuna işaret eden Erdoğan, 'Ticaret gemilerini ve sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Güney Kafkasya'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yaklaşıldığını, Türkiye'nin de normalleşme sürecini desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 'Karamsarlığa kapılmadan, yılmadan hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz' ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

