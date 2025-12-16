Basın açıklamasında, söz konusu tebliğin Türk vergi sistemine, mali müşavirlik mesleğine ve vergide adalet ilkesine ciddi zararlar vereceği vurgulandı.

'Vergi Sisteminin Temel Amacı Zedelenmiştir'

Aziz Çelik, vergi sisteminin temel hedeflerinden birinin adil, şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak olduğunu belirterek, basit usule tabi mükelleflerin gerçek usule geçirilmesinin meslek camiası tarafından uzun süredir savunulduğunu ifade etti. Bu geçişin belge düzenini, defter tutmayı ve beyan sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu çerçevede, 8 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde belirli faaliyetleri yürüten mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilmesinin doğru bir adım olduğu hatırlatıldı.

'586 Sayılı Tebliğ, Olumlu Adımları Geriye Götürdü'

Ancak Aziz Çelik, 13 Aralık 2025'te yayımlanan 586 sayılı VUK Genel Tebliği ile bu mükelleflerin defterlerinin meslek odaları ve birlikler tarafından tutulmasına ve beyannamelerinin bu odalarca gönderilebilmesine izin verilmesinin, atılan olumlu adımları geriye götürdüğünü söyledi.

Bu düzenlemenin ileride daha olumsuz uygulamalara zemin hazırlayabileceğini vurgulayan Çelik, 'Hiçbir hukuki ve teknik gerekçe ile açıklanamayacak, onlarca belirsizlik içeren bu yetkilendirmenin hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamamaktadır' dedi.

'Muhasebe ve Beyanname Ayrılamaz Bir Bütündür'

Muhasebe, finansal raporlama ve beyanname süreçlerinin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Aziz Çelik, bu işlerin dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de mali müşavirlerin görevi olduğunu ifade etti. Teknik bilgisi bulunmayan esnaf odalarına bu yetkilerin verilmesinin, mükellefleri denetimsiz ve başıboş bırakmak anlamına geldiğini kaydetti.

Esnaf odalarında mali müşavir çalıştırılması şartının da düzenlemenin hukuksuzluğunu örmeye yetmeyeceğini dile getirdi.

'Vergide Eşitlik ve Adalet İlkesine Aykırı'

Basın açıklamasında, söz konusu düzenlemenin vergide eşitlik ve adalet ilkesine açıkça aykırı olduğu ifade edilerek, bunun kayıtdışılığı artıracağı, vergiye gönüllü uyumu azaltacağı ve kamu gelirlerinde ciddi kayıplara yol açacağı belirtildi.

Aziz Çelik, bu durumun eğitim, sağlık, emekli maaşları ve asgari ücret destekleri gibi alanlarda bütçede kaynak yetersizliğine neden olacağını savundu.

Karar Vericilere Beş Kritik Soru

Açıklamada, düzenlemeyi savunanlara yöneltilen sorular da kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlar arasında; esnaf odası yöneticilerinin yanlış muhasebe kayıtlarından sorumlu tutulup tutulmayacağı, sahte belge fiillerinde cezai sorumluluklarının olup olmayacağı ve bu odaların hangi teknik altyapıyla muhasebe tutacağı gibi başlıklar yer aldı.

'Bu Düzenleme Kamu Yararı Taşımıyor'

Aziz Çelik, 2026 Bütçesi'nin TBMM'de görüşüldüğü bir dönemde yayımlanan bu tebliğin 'tam bir garabet' olduğunu belirterek, düzenlemede kamu yararı bulunmadığını ifade etti.

'Hukuki Mücadele Kararlılıkla Sürdürülecek'

Açıklamanın sonunda, TÜRMOB, odalar ve 135 bin kişilik muhasebe camiası adına konuşan Aziz Çelik, 586 sayılı VUK Tebliği'nin yürürlükten kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Düzenlemenin geri çekilmemesi halinde her türlü hukuki mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Çelik, mesleki düzeni bozacak uygulamalara karşı kararlılıkla hareket edeceklerini kamuoyuna ilan etti.

Kaynak : PERRE