SANKO Okulları öğrencileri, Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Kupası Okçuluk Müsabakası'nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda SANKO Okulları, bir il birinciliği, üç il ikinciliği, bir il üçüncülüğü ve iki il dördüncülüğü kazandı.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, SANKO Okulları öğrencisi Egemen Çomak, 'Klasik Yay Genç Erkekler Kategorisi'nde il birincisi olarak dikkat çekti.

Yarışlarda Elif Azra Dilsiz 'Makaralı Yay Yıldız Kızlar Kategorisi'nde, Kerem İmrek 'Makaralı Yay Yıldız Erkek Kategorisi'nde ve Ece Bozan 'Makaralı Yay Küçük Kız Kategorisi'nde il ikinciliği elde etti. Wafaa Taj Aldın 'Makaralı Yay Genç Kızlar Kategorisi'nde il üçüncüsü olurken, Neda Dağcı aynı kategoride ve Burak Şirin ise 'Makaralı Yay Küçük Erkek Kategorisi'nde il dördüncülüğü kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, dereceye giren öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Asyalı ayrıca, Ocak 2026'da Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenecek Dünya Okçuluk Şampiyonası'na katılacak olan Egemen Çomak'ı kutlayarak, uluslararası arenada başarılar diledi.

Kaynak : PERRE