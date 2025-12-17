Bunlar da ilginizi çekebilir

SGK'nın hizmet kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek alımın, kurumun iş yükünü azaltmayı ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesini amaçladığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de bütçe görüşmeleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam 1000 sözleşmeli memur ve personel alımı yapılacağını açıkladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.