Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ı konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Hind Rajab'ın yaşadığı trajedinin tüm dünyaya duyulan ancak karşılık bulmayan bir imdat çağrısı olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, filmin bu çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermediğini vurguladı. Erdoğan, 'Gazze'de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın sesi tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen; vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik' ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, mesajında Hind Rajab başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm Filistinlileri rahmetle andı. 'Yavrumuzu ve şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.' diyen Erdoğan, Hind Rajab'ın yarım kalan hikâyesinin ve sesinin dünyayı uyandırmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Paylaşımında, eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Emine Erdoğan, 'Hind Rajab'ın yarım kalan hikâyesinin ve sesinin dünyayı uyandırmaya devam etmesini diliyor, eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE