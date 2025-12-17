ASAL Araştırma tarafından Aralık 2025'te 26 ilde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yılın son milletvekili genel seçim anketinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Katılımcılara, 'Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, yüzde 27,4'lük oranla 'kararsızım' ya da 'oy kullanmam' diyen seçmenler ilk sırada yer aldı.

CHP yüzde 24,6 ile ikinci sıraya yerleşirken, AK Parti yüzde 22,8 ile üçüncü sırada bulundu. Araştırma sonuçları, kamuoyunda beklenmedik bir tablo olarak değerlendirildi.

Kararsızlar dağıtılmadan önce açıklanan verilere göre, DEM Parti yüzde 6,6, MHP yüzde 5,2, İYİ Parti yüzde 3,4 oy oranına ulaşırken; Zafer Partisi yüzde 2,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3, Anahtar Parti yüzde 1,5 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 destek aldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçti.

Ankete göre, oy tercihinde bulunmayan ya da sandığa gitmeyeceğini belirten seçmenlerin oranı, tek başına hiçbir siyasi partinin oy oranına ulaşamadığı bir düzeyi temsil ediyor.

