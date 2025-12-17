Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de basın mensuplarının asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak ikinci toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, sürecin devam ettiğini vurguladı.

Toplantıda herhangi bir rakamın gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Bakan Işıkhan, tarafların görüşlerinin henüz alınma aşamasında olduğunu belirterek, 'Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor' dedi.

Hükümetin süreçte hakem rolü üstlendiğini dile getiren Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve kamu kesiminin görüşlerinin komisyon tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Sosyal diyalog mekanizmasının güçlü bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, Türk-İş'in sürece dahil olup olmayacağına ilişkin tartışmaların da sürecin olağan işleyişi içinde devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Bakanlıkta gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak : PERRE