İstanbul Barosu'nun açtığı dava sonucu, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul'da uygulanan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın Anayasa'nın 34. maddesiyle güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının keyfi biçimde sınırlandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Milletvekili Tanal, yasak gerekçe gösterilerek açılan tüm soruşturma ve davaların dayanaksız olduğunu vurgulayarak, 'Hukuka aykırı bir yasaktan suç çıkarılamaz. Bu süreçte yargılanan tüm yurttaşlar hakkında beraat kararı verilmesi zorunludur' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tanal, geçen hafta tutuklanan 16 TİP'li gencin de derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, hukuksuz yasak üzerine kurulan tutuklamaların özgürlüklerin değil keyfiliğin ürünü olduğunu kaydetti.

Kaynak : PERRE