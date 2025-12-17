Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşların tedaviye erişiminin kolaylaşacağı, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, düzenleme kapsamında 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacının geri ödeme kapsamına alındığını belirterek, 'İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye yönelik yeni bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

