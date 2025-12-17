Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 16. kuruluş yıl dönümü kapsamında Adıyaman AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda ve kurum personelini kabul etti.Kabulde Vali Varol, İl Müdürü Şeyda'dan yürütülen faaliyetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol buluşma sırasında yaptığı açıklamada, 'Bu anlamlı günde, başta 6 Şubat depremleri olmak üzere ülkemizin karşı karşıya kaldığı her afette canla başla görev yapan, zamanla yarışan ve umudu büyüten, insanüstü çaba ve sarsılmaz dayanışma ruhuyla milletimizin gönlünde özel bir yer edinen tüm AFAD mensuplarımızın kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor, gösterdikleri fedakarlık, cesaret ve insan hayatına verdikleri değer için her birine gönülden teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz' dedi .

