Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Afete Dirençli Toplumda Deneyim Paylaşımı Projesi Kapsamında Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Vali Varol, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sahada birebir yaşanan tecrübelerden hareketle afet sonrası süreçte karşılaşılan zorlukları aktaran Varol, dayanışmanın önemi ve uygulamaya konulan çözüm odaklı çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Afet sonrası iyileştirme sürecinin yalnızca fiziki yeniden yapılanma ile sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Varol, güçlü bir yönetim anlayışı, kurumlar arası koordinasyon ve insan odaklı yaklaşımların afetlere dirençli bir toplumun inşasında belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Vali Varol, yaşanan her tecrübenin geleceğe ışık tutan önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirterek, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE