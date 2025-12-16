Besnili hayırsever iş insanı Mehemt Erdemoğlu, vefatının 19. yılında ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla mezarı başında anıldı. Anma törenine Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile Erdemoğlu ailesinin tüm fertleri hazır bulundu. Ayrıca Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan okullarda eğitim gören öğrenciler de programa katıldı.

Törende aile adına konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, merhum Mehmet Erdemoğlu'nun çizdiği ilkeler doğrultusunda hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti. İbrahim Erdemoğlu, konuşmasında; çalışkanlık, dürüstlük, hak ve adalet anlayışının kendileri için vazgeçilmez değerler olduğunu vurgulayarak, bu ilkelerden taviz vermeden yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi olarak eğitimden sağlığa, spordan sosyal yardımlara, camilerden taziye evlerine kadar birçok alanda yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, gençlerin dünya ölçeğinde yetişmesi ve gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Ülkeye, devlete, millete ve bayrağa hizmet etme anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Erdemoğlu, anma programına katılan herkese aile adına teşekkür etti.

Dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona eren anma töreninde, merhum Mehmet Erdemoğlu rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak : PERRE