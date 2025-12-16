'Ücret Kesintileri ile Cezalandırılıyoruz'

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapan Dr. İsmail Tosun, aile hekimliği sisteminde görev yapan hekimler ve aile sağlığı çalışanlarının, son bir yılda Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvurmayan kayıtlı hastalar nedeniyle ciddi ücret kayıpları yaşadığını belirtti. Bu kapsamda ücret katsayılarının yarıya indirildiğini ifade eden Tosun, 'Yılda bir kez aracını muayeneye götürmeyen vatandaşa ceza kesilirken, yılda bir kez ASM'ye uğramayan vatandaşın cezası aile hekimine ve sağlık personeline kesilmektedir. İnsan sağlığının, araba sağlığından daha az önemsendiği bir noktaya gelinmiştir' dedi.

'Ağır Performans Baskısı Altındayız'

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının son derece yıpratıcı bir performans sistemi altında çalıştığını vurgulayan Tosun, günlük poliklinik sayılarının 70'in üzerine çıktığını, buna karşın binlerce verinin her gün sisteme girilmesinin beklendiğini söyledi.

Ücretlerin onlarca farklı parametreye bağlı olarak hesaplandığını aktaran Tosun, bu parametrelerin maaşların yaklaşık yüzde 65'ini belirlediğini, bu nedenle alınacak ücretin önceden öngörülmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etti. Uzun süreli izinlerde veya hastalık durumlarında maaşların en düşük memur maaşının dahi altına düşebildiğine dikkat çekti.

'Başka Hiçbir Meslekte Böyle Bir Sistem Yok'

Dr. Tosun, aile hekimlerinin ücretinin yalnızca yüzde 35'inin taban ödeme olduğunu belirterek, 'Başka hiçbir meslekte bu kadar ağır ve bu denli performansa dayalı bir ödeme sistemi yoktur' ifadelerini kullandı.

ASM'lerde görev yapan hekim, ebe, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının artan sorunlarına çözüm üretecek bir sağlık yönetimi aradıklarını belirten Tosun hem sağlık çalışanlarının hem de hizmet alan vatandaşların durumunun giderek ağırlaştığını söyledi.

'Dört Kez İş Bırakmak Zorunda Kaldık'

Açıklamada, sağlık çalışanlarının seslerini duyurabilmek için son bir yılda dört kez ve toplam 14 gün iş bırakma eylemi yaptığı hatırlatıldı. Tosun, Sağlık Bakanlığı'nın sorunlara çözüm üretmek yerine cezalar ve performans kesintileriyle süreci yönetmeye çalıştığını savundu.

30 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı, sağlık emek ve meslek örgütleri olarak itirazlarını dile getirdiklerini ancak bu itirazların dikkate alınmadığını ifade etti.

'Eziyet Yönetmeliği' Eleştirisi

Açıklamada söz konusu yönetmeliğin, iş güvencesini ortadan kaldırdığı, ASM'leri çağrı merkezine, çalışanları ise sevk memuruna dönüştürdüğü belirtilerek, bu nedenle sağlık çalışanları arasında 'Eziyet Yönetmeliği' olarak adlandırıldığı aktarıldı.

Aşı, bebek ve gebe izlemleri, kronik hastalık takibi, reçete oranları ve memnuniyet anketleri gibi çok sayıda kriterin iş yükünü artırdığı belirtilerek, performans sisteminin ücret ödemekten çok ücret kesintisi amacını taşıdığı vurgulandı.

'Kesilen Paralar Nerede Kullanıldı?'

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinden yapılan yüz milyonlarca liralık kesintilere dikkat çeken Tosun, Sağlık Bakanlığı'na şu soruyu yöneltti: 'Son bir senede ücretlerimizden kestiğiniz parayla ne yaptınız?'

Ayrıca ASM sayısına ilişkin verilen sözlerin tutulmadığını, deprem bölgelerinde hâlâ konteyner ASM'lerin bulunduğunu ve sağlık çalışanlarının bu koşullarda hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Talepler Sıralandı

Basın açıklamasında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının talepleri şu başlıklar altında sıralandı:

-Eşit, ücretsiz, yeterli süre ayrılan, nitelikli ve kapsayıcı birinci basamak sağlık hizmeti sunulması

-Performansa dayalı olmayan, emekliliğe yansıyan, tek kalem ve güvenceli ücret sistemi

-Vergi kesintilerinin en fazla yüzde 15'e düşürülmesi ve vergide adalet sağlanması

-Kamu tarafından yapılan, donanımı eksiksiz, depreme dayanıklı ve güvenli ASM'ler

-Sağlık çalışanlarını baskı ve cezalara maruz bırakmayan, mesleki özerkliği esas alan bir sağlık yönetimi

'Mücadelemiz Sürecek'

Açıklamanın sonunda Dr. İsmail Tosun, sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hakkı için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Basın açıklamasına; ADAHED, AHESEN, ASEF, BDS, Anadolu Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Hekim Birliği, Hürriyet Sağlık Sen, SA-HA DER, Sahim-Sen, SES, Tabip-SEN, TÜMRAD-DER ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere çok sayıda sendika ve meslek örgütü destek verdi.

Kaynak : PERRE